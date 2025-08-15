Гаджи Рабаданов перевесил британца Дэвиса перед финалом Гран-при PFL в лёгком весе
В ночь на 16 августа мск в Шарлотте (США) состоится турнир PFL 9, в главном событии которого выступят россиянин Гаджи Рабаданов и представитель Великобритании Альфи Дэвис.
PFL 2025. PFL World Tournament 9: Finals, Шарлотт, США
Альфи Дэвис — Гаджи Рабаданов
16 августа 2025, суббота. 05:30 МСК
Альфи Дэвис
Не началось
Гаджи Рабаданов
В преддверии спортивного мероприятия спортсмены приняли участие в официальной церемонии взвешивания. Россиянин показал на весах 70,22 кг, в то время как его соперник оказался немного легче – 69,94 кг.
В общей сложности на счету Рабаданова в смешанных единоборствах 26 побед, четыре поражения и одна ничья. В активе спортсмена из Великобритании 19 побед, пять поражений и одна ничья.
Ранее о Гаджи высказался член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов.
