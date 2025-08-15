Гаджи Рабаданов перевесил британца Дэвиса перед финалом Гран-при PFL в лёгком весе

В ночь на 16 августа мск в Шарлотте (США) состоится турнир PFL 9, в главном событии которого выступят россиянин Гаджи Рабаданов и представитель Великобритании Альфи Дэвис.

В преддверии спортивного мероприятия спортсмены приняли участие в официальной церемонии взвешивания. Россиянин показал на весах 70,22 кг, в то время как его соперник оказался немного легче – 69,94 кг.

В общей сложности на счету Рабаданова в смешанных единоборствах 26 побед, четыре поражения и одна ничья. В активе спортсмена из Великобритании 19 побед, пять поражений и одна ничья.

Ранее о Гаджи высказался член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов.

