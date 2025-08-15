UFC Roster Watch представил ответ Макгрегора после новости о его исключении из ростера UFC

Портал UFC Roster Watch, который ранее сообщил об исключении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из ростера бойцов лиги Даны Уайта, связался с ирландцем и представил его ответ. Также в UFC Roster Watch заявили, что скриншот Уайта с опровержением исключения Макгрегора из ростера бойцов является фейковым.

«Дана Уайт не комментировал исключение Конора Макгрегора из ростера бойцов (не обращайте внимания на фейковые скриншоты). Мы связались с Конором, и он ответил: «Я всё ещё в деле?» – говорится в сообщении UFC Roster Watch.

В общей сложности в ММА Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор поделился кадрами с тренировки: