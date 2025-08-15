Итоги взвешивания участников Ural FC 10 в Перми с главным боем Василевский — Давлатмуродов

Уже в субботу, 16 августа, в Перми пройдёт юбилейный, 10-й турнир лиги Ural FC. В главном поединке вечера россиянин Вячеслав Василевский проведёт бой с соотечественником Шарафом Давлатмуродовым.

Накануне Ural FC 10 состоялась официальная церемония взвешивания. Василевский и Давлатмуродов показали одинаковый вес – 86,8 кг.

Для 37-летнего Василевского этот поединок станет первым по правилам ММА с февраля 2022 года, когда боец победил Ислама Жангоразова. Всего в ММА у него 36 побед и девять поражений в ММА. У 33-летнего Давлатмуродова 20 побед, пять поражений и ничья в ММА. В последнем бою в марте в Лас-Вегасе на турнире LFA 203 он одолел представителя Бразилии Кристиано Фролича.

Всего на турнире Ural FC 10 состоятся 13 поединков, восемь из которых пройдут по правилам ММА, а пять – по правилам кикбоксинга. Ниже представлен полный кард турнира Ural FC 10 с результатами процедуры взвешивания:

– полусредний вес, ММА: Данила Голотин (78 кг) – Гуламжан Джуманбаев (77,4 кг);

– средний вес, К-1: Халид Асваров (87,9 кг) – Алексей Чукманов (87,9 кг, Ural Kali Fighter);

– средний вес, ММА: Хуршед Исматов (83,2 кг) – Алексей Тимошишин (84,3 кг);

– полутяжёлый вес, К-1: Арда Фуркан Бас (91,6 кг, Турция) – Кирилл Степаненко (93,7 кг, Ural Kali Fighter);

– легчайший вес, ММА: Бекзод Уринбоев (61,3 кг) – Кирилл Кохнюк (61,3 кг);

– средний вес, К-1: Густаво Джонс (85,3 кг, Бразилия) – Иван Зиновьев (86,7 кг, Ural Kali Fighter);

– полутяжёлый вес, ММА: Михаил Царев (90,2 кг) – Алексей Голуб (90,8 кг);

– полусредний вес, К-1: Мохаммед Хамди Хаджи (77,6 кг, Марокко) – Артём Швецов (77,3 кг, Ural Kali Fighter);

– полусредний вес, ММА: Иван Подругин (78,8 кг) – Александр Бутенко (79 кг);

– минимальный вес, ММА: Роуз Консейсао (53,5 кг, Бразилия) – Наталья Кузютина (54 кг);

– легчайший вес, К-1: Мэрилин Контин (57,7 кг, Уругвай) – Дарья Кувакина (57,8 кг, Ural Kali Fighter);

– средний вес, ММА: Шамиль Магомедов (84,3 кг) – Никита Шаршавин (84,5 кг);

– средний вес, ММА: Шараф Давлатмуродов (86,8 кг) – Вячеслав Василевский (86,8 кг).

