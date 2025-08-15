Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ряд постов Даны Уайта показал колоссальный интерес к бою Чимаева и дю Плесси на UFC 319

Президент UFC Дана Уайт в преддверии очередного турнира своего промоушена под номером 319 на своей странице в социальных сетях по традиции показал стердауны спортсменов.

Примечательно, что к моменту написания новости битва взглядов чеченца Хамзата Чимаева и южноафриканца Дрикуса дю Плесси была посмотрена 278 тысяч раз, что в десятки раз больше, чем собирали ролики других бойцов. К примеру, стердаун участников соглавного события спортивного мероприятия Лерона Мёрфи (Великобритания) и Аарона Пико (США) посмотрели 6400 раз. А стердаун Джареда Каннонье и Майкла Пейджа, который на странице Уайта занимает второе место по просмотрам, открывали 25,9 тысячи раз.

UFC 319 состоится в ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США).

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя: