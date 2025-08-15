Скидки
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья дал два прогноза на бой Чимаева и дю Плесси на UFC 319

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья поделился мнением о предстоящем поединке между чеченцем Хамзатом Чимаевым и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319 в ночь с 16 на 17 августа мск.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Хамзат быстро начинает. Дрикус будет держаться на расстоянии, используя своё дальнобойное оружие – как удары ногами, так и джебы. Я вижу это так – либо Хамзат выходит, хватает Дрикуса, затаскивает его в глубокие воды в первом или втором раунде и финиширует его. Или же Дрикусу удаётся найти оружие против безумного стиля Хамзата и проявить готовность не сдаваться. В таком случае в третьем, четвёртом или пятом раунде он сам смог бы финишировать его», — сказал Адесанья в видео на своём канале в YouTube.

