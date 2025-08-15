Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Чимаев встретился Даной Уайтом и Сусуркаевым перед UFC 319

Фото: Чимаев встретился Даной Уайтом и Сусуркаевым перед UFC 319
Комментарии

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал, как встретится с российским бойцом Байсангуром Сусуркаевым, вице-президентом UFC Хантером Кэмпбеллом, а также с главой промоушена Даной Уайтом.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, Чимаев и Сусуркаев выступят на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго (США) в ночь с 16 на 17 августа мск. Соперником Хамзата будет чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (ЮАР), а Байсангур сразится с американцем Эриком Ноланом.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 319: Чимаев вышел первым и с запасом уложился в вес! Ждём дю Плесси. LIVE
Live
Взвешивание UFC 319: Чимаев вышел первым и с запасом уложился в вес! Ждём дю Плесси. LIVE

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android