Фото: Чимаев встретился Даной Уайтом и Сусуркаевым перед UFC 319

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал, как встретится с российским бойцом Байсангуром Сусуркаевым, вице-президентом UFC Хантером Кэмпбеллом, а также с главой промоушена Даной Уайтом.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, Чимаев и Сусуркаев выступят на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго (США) в ночь с 16 на 17 августа мск. Соперником Хамзата будет чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (ЮАР), а Байсангур сразится с американцем Эриком Ноланом.

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC: