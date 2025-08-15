Скидки
Бокс/ММА

Дю Плесси оказался тяжелее Чимаева перед титульным поединком на UFC 319

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев успешно уложились в лимит среднего дивизиона.

Представитель ЮАР показал на весах 83,91 кг, а его соперник, Хамзат Чимаев — 83 кг. Отметим, что Борз запросил у организаторов ширму, но она ему не понадобилась.

Также бразилец Кайо Борральо, являющийся официальным страхующим их боя, успешно уложился в лимит среднего веса, показав на весах 83,46 кг.

Титульный бой между Дрикусом и Хамзатом станет главным событием турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
