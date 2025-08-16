Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 16 на 17 августа мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого выступят непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся обладателем титула дивизиона.

Турнир начнётся в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск. Посмотреть трансляцию спортивного мероприятия можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляция, в которой отразит все ключевые события.

В активе Чимаева в настоящий момент 14 побед и ни одного поражения. На счету дю Плесси 23 победы при двух поражениях.

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя: