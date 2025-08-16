UFC 319: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 319. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся чемпионом промоушена в среднем дивизионе.

Спортивное шоу стартует в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск. Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, соревнования можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит все основные события.

