Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сусуркаев успешно сделал вес перед дебютом в UFC через пять дней после последнего боя

Сусуркаев успешно сделал вес перед дебютом в UFC через пять дней после последнего боя
Комментарии

Дебютанты промоушена UFC россиянин Байсангур Сусуркаев и американец Эрик Нолан успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Российский боец показал на весах 84,37 кг, а его визави — 83,91 кг.

Напомним, Сусуркаев получил контракт с североамериканской лигой лишь пять дней назад, нокаутировав представителя Бахрейна Муртазу Талху в рамках шоу «Претендентская серия Даны Уайта (DWCS)». В своём рекорде Байсангур имеет девять побед и ни одного поражения.

Нолан ранее выступал в промоушене CFFC, где победил в восьми боях и потерпел три поражения. Американскому бойцу 27 лет. В настоящий момент Эрик идёт на серии из четырёх побед.

Материалы по теме
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE
Live
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android