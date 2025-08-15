Сусуркаев успешно сделал вес перед дебютом в UFC через пять дней после последнего боя

Дебютанты промоушена UFC россиянин Байсангур Сусуркаев и американец Эрик Нолан успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Российский боец показал на весах 84,37 кг, а его визави — 83,91 кг.

Напомним, Сусуркаев получил контракт с североамериканской лигой лишь пять дней назад, нокаутировав представителя Бахрейна Муртазу Талху в рамках шоу «Претендентская серия Даны Уайта (DWCS)». В своём рекорде Байсангур имеет девять побед и ни одного поражения.

Нолан ранее выступал в промоушене CFFC, где победил в восьми боях и потерпел три поражения. Американскому бойцу 27 лет. В настоящий момент Эрик идёт на серии из четырёх побед.