Хамзат Чимаев дал краткую характеристику Шаре Буллету, Перейре, Хасбику и прочим

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев дал краткую характеристику нескольким бойцам североамериканского промоушена.

— Дрикус дю Плесси?

— Нормальный бой.

— Нассурдин Имавов?

— Хороший бой.

— Шон Стрикленд?

— Странный.

— Кайо Борральо?

— Хороший боец.

— Исраэль Адесанья?

— Лёгкий бой.

— Роберт Уиттакер?

— Один из лучших бойцов.

— Шара Буллет?

— Хороший бой.

— Хасбулла Магомедов?

— Мой брат.

— Алекс Перейра?

— Хороший бой.

— Дана Уайт?

— Мой большой брат.

— И Хамзат Чимаев?

— Король мира, — сказал Чимаев в интервью для портала TNT Sports.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.