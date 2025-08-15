Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев дал краткую характеристику Шаре Буллету, Перейре, Хасбику и прочим

Хамзат Чимаев дал краткую характеристику Шаре Буллету, Перейре, Хасбику и прочим
31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев дал краткую характеристику нескольким бойцам североамериканского промоушена.

— Дрикус дю Плесси?
— Нормальный бой.

— Нассурдин Имавов?
— Хороший бой.

— Шон Стрикленд?
— Странный.

— Кайо Борральо?
— Хороший боец.

— Исраэль Адесанья?
— Лёгкий бой.

— Роберт Уиттакер?
— Один из лучших бойцов.

— Шара Буллет?
— Хороший бой.

— Хасбулла Магомедов?
— Мой брат.

— Алекс Перейра?
— Хороший бой.

— Дана Уайт?
— Мой большой брат.

— И Хамзат Чимаев?
— Король мира, — сказал Чимаев в интервью для портала TNT Sports.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

