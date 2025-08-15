Хамзат Чимаев дал краткую характеристику Шаре Буллету, Перейре, Хасбику и прочим

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев дал краткую характеристику нескольким бойцам североамериканского промоушена.
— Дрикус дю Плесси?
— Нормальный бой.
— Нассурдин Имавов?
— Хороший бой.
— Шон Стрикленд?
— Странный.
— Кайо Борральо?
— Хороший боец.
— Исраэль Адесанья?
— Лёгкий бой.
— Роберт Уиттакер?
— Один из лучших бойцов.
— Шара Буллет?
— Хороший бой.
— Хасбулла Магомедов?
— Мой брат.
— Алекс Перейра?
— Хороший бой.
— Дана Уайт?
— Мой большой брат.
— И Хамзат Чимаев?
— Король мира, — сказал Чимаев в интервью для портала TNT Sports.
Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.