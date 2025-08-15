Илия Топурия: буду первым бойцом UFC, ставшим чемпионом мира по боксу. Погнали, Турки!

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия заявил, что открыт к продолжению карьеры в боксе.

«Даже если у меня всё ещё будет контракт с UFC, то я всё равно попрошу о поединке по правилам бокса. Такое уже было с Макгрегором. Почему бы им не попробовать организовать и мне подобный поединок? Я бы с удовольствием попробовал себя в боксе.

Готов ли я подраться с победителем Кроуфорд — Альварес? Почему бы и нет? Я чувствую, что могу выступить.

Я хочу открыть для себя что-то новое. Если мы собираемся это сделать, то сейчас самое подходящее время. Возможно, я стану первым [бойцом UFC], завоевавшим титул чемпиона мира по боксу. Погнали, Турки! Мне бы это очень понравилось, и это был бы отличный опыт», — приводит слова Топурии журнал The Ring.