Хамзат Чимаев ответил, готов ли провести бой с Алексом Перейрой в полутяжёлом весе

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев объяснил, готов ли он провести бой с бывшим двойным чемпионом UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой в полутяжёлом весе.

— Планируешь ли ты забрать пояс [в среднем весе] и пойти за Алексом Перейрой?

— Это зависит от того, выиграю ли я. Так что посмотрим. Если выиграю или проиграю [в бою с дю Плесси], если мне хорошо заплатят [за бой с Алексом Перейрой], я готов подраться, почему бы и нет? — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.