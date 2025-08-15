Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты официального взвешивания участников турнира UFC 319

Результаты официального взвешивания участников турнира UFC 319
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 августа, прошла официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Титульный поединок в среднем весе: Дрикус дю Плесси (83,91 кг) vs Хамзат Чимаев (83 кг).
Полулёгкий вес: Лерон Мёрфи (66,22 кг) vs Аарон Пико (65,77 кг).

Полусредний вес: Джефф Нил (77,56 кг) vs Карлос Пратес (77,11 кг).
Средний вес: Джаред Каннонье (84,36 кг) vs Майкл Пейдж (84,36 кг).

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (57,15 кг) vs Кай Асакура (57,15 кг).
Средний вес: Байсангур Сусуркаев (84,36 кг) vs Эрик Нолан (83 кг).

Средний вес: Джеральд Миршерт (83,91 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).
Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,61 кг) vs Лупита Годинес (52,16 кг).

Лёгкий вес: Чейз Хупер (70,3 кг) vs Александр Эрнандес (70,76 кг).
Лёгкий вес: Эдсон Барбоза (70,53 кг) vs Драккар Клозе (70,76 кг).

Средний вес: Брайан Баттл (86,18 кг)* vs Нурсултон Рузибоев (84,36 кг).
Женский наилегчайший вес: Карин Силва (56,69 кг) vs Дион Барбоза (56,92 кг).

Наилегчайший вес (финал 33-го сезона шоу TUF): Алиби Идирис (57,15 кг) vs Джозеф Моралес (57,15 кг).

* Брайан Баттл не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.

Материалы по теме
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE
Live
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android