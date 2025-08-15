Результаты официального взвешивания участников турнира UFC 319

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 августа, прошла официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Титульный поединок в среднем весе: Дрикус дю Плесси (83,91 кг) vs Хамзат Чимаев (83 кг).

Полулёгкий вес: Лерон Мёрфи (66,22 кг) vs Аарон Пико (65,77 кг).

Полусредний вес: Джефф Нил (77,56 кг) vs Карлос Пратес (77,11 кг).

Средний вес: Джаред Каннонье (84,36 кг) vs Майкл Пейдж (84,36 кг).

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (57,15 кг) vs Кай Асакура (57,15 кг).

Средний вес: Байсангур Сусуркаев (84,36 кг) vs Эрик Нолан (83 кг).

Средний вес: Джеральд Миршерт (83,91 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).

Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,61 кг) vs Лупита Годинес (52,16 кг).

Лёгкий вес: Чейз Хупер (70,3 кг) vs Александр Эрнандес (70,76 кг).

Лёгкий вес: Эдсон Барбоза (70,53 кг) vs Драккар Клозе (70,76 кг).

Средний вес: Брайан Баттл (86,18 кг)* vs Нурсултон Рузибоев (84,36 кг).

Женский наилегчайший вес: Карин Силва (56,69 кг) vs Дион Барбоза (56,92 кг).

Наилегчайший вес (финал 33-го сезона шоу TUF): Алиби Идирис (57,15 кг) vs Джозеф Моралес (57,15 кг).

* Брайан Баттл не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.