Нурсултон Рузибоев не выступит на турнире UFC 319

Бой между представителем Узбекистана Нурсултоном Рузибоевым и американцем Брайаном Баттлом не состоится на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Причина в том, что Брайан не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Отметим, что бой между Рузибоевым и Баттлом стал третьим, который слетел с карда турнира UFC 319 за последние несколько дней.

Рузибоев дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в 2014 года, а в UFC боец из Узбекистана попал в 2023 году. Имеет в своём рекорде 36 побед, девять поражений. Кроме того, завершились вничью, а ещё два поединка признаны несостоявшимися.