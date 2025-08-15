Скидки
Бокс/ММА Новости

Нурсултон Рузибоев не выступит на турнире UFC 319

Нурсултон Рузибоев не выступит на турнире UFC 319
Бой между представителем Узбекистана Нурсултоном Рузибоевым и американцем Брайаном Баттлом не состоится на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Брайан Баттл — Нурсултон Рузибоев
17 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Брайан Баттл
Не началось
Нурсултон Рузибоев

Причина в том, что Брайан не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Отметим, что бой между Рузибоевым и Баттлом стал третьим, который слетел с карда турнира UFC 319 за последние несколько дней.

Рузибоев дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в 2014 года, а в UFC боец из Узбекистана попал в 2023 году. Имеет в своём рекорде 36 побед, девять поражений. Кроме того, завершились вничью, а ещё два поединка признаны несостоявшимися.

