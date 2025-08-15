Стало известно, что Хамзат Чимаев сказал Дрикусу дю Плесси во время битвы взглядов

Пресс-служба промоушена UFC опубликовала расшифровку слов 31-летнего топового и непобеждённого бойца UFC, выступающего в среднем весе, чеченца Хамзата Чимаева, которые тот произнёс во время первой битвы взглядов с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Теперь ты знаешь, что с тобой произойдёт. Ты не сможешь долго удерживать пояс, братан. У тебя есть два дня, чтобы держать его. Всего два дня», — сказал Чимаев.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.