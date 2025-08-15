Скидки
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев назвал себя лучшим бойцом в UFC в данный момент и грэпплером — в истории лиги

Чимаев назвал себя лучшим бойцом в UFC в данный момент и грэпплером — в истории лиги
31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев прошёл блиц-опрос, в рамках которого коротко ответил на несколько вопросов о смешанных единоборствах.

— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Хамзат Чимаев.

— Самый зрелищный боец в UFC?
— Джастин Гэтжи.

— Лучший боец UFC в истории среднего веса?
— Андерсон Силва величайший.

— Лучший грэпплер в истории UFC?
— Хамзат Чимаев.

— Лучший бой в истории UFC?
— Первый поединок между Джонсом и Густафссоном.

— Величайший боец UFC в истории?
— Джон Джонс, — сказал Чимаев в интервью порталу TNT Sports.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

