Чимаев назвал себя лучшим бойцом в UFC в данный момент и грэпплером — в истории лиги

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев прошёл блиц-опрос, в рамках которого коротко ответил на несколько вопросов о смешанных единоборствах.

— Лучший боец в UFC в данный момент?

— Хамзат Чимаев.

— Самый зрелищный боец в UFC?

— Джастин Гэтжи.

— Лучший боец UFC в истории среднего веса?

— Андерсон Силва величайший.

— Лучший грэпплер в истории UFC?

— Хамзат Чимаев.

— Лучший бой в истории UFC?

— Первый поединок между Джонсом и Густафссоном.

— Величайший боец UFC в истории?

— Джон Джонс, — сказал Чимаев в интервью порталу TNT Sports.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.