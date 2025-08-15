Чимаев назвал себя лучшим бойцом в UFC в данный момент и грэпплером — в истории лиги

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев прошёл блиц-опрос, в рамках которого коротко ответил на несколько вопросов о смешанных единоборствах.
— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Хамзат Чимаев.
— Самый зрелищный боец в UFC?
— Джастин Гэтжи.
— Лучший боец UFC в истории среднего веса?
— Андерсон Силва величайший.
— Лучший грэпплер в истории UFC?
— Хамзат Чимаев.
— Лучший бой в истории UFC?
— Первый поединок между Джонсом и Густафссоном.
— Величайший боец UFC в истории?
— Джон Джонс, — сказал Чимаев в интервью порталу TNT Sports.
Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.