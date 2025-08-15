Скидки
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
01:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Пресс-конференция UFC 319 побила рекорд по количеству людей, смотревших её в прямом эфире

Пресс-конференция к турниру UFC 319 с участием Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси, которая состоялась сегодня, 15 августа, побила рекорд по количеству людей, смотревших её одновременно в прямом эфире, среди прочих пресс-конференций лиги, которые прошли в текущем году. На это обратил внимание аккаунт Happy Punch в социальной сети X.

По имеющейся информации, максимальное число людей, смотревших её в прямом эфире одновременно, составило 110 тыс. человек.

Отметим, что на втором месте в данном показателе располагается пресс-конференция к турниру UFC 311, в главном событии которого состоялся титульный бой между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано. И замыкает топ пресс-конференция к турниру UFC 317, который возглавил поединок между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

