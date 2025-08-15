Дю Плесси: мне нужна праймовая версия Чимаева в клетке. Хочу победить лучшего Хамзата

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что рад стремлению своего предстоящего соперника и непобеждённого бойца UFC в среднем весе чеченца Хамзата Чимаева улучшить выносливость. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Очевидно, Чимаев пошёл на эти изменения (имеется в виду проработка выносливости к бою против Дрикуса. — Прим. «Чемпионата»), поскольку знал, что у него есть в этом аспекте проблема. И я рад, что Хамзат сделал этот шаг. Именно так должны действовать парни на таком уровне. Мне нужна лучшая версия Чимаева в октагоне. Хочу, чтобы он сказал, что чувствует себя лучше, чем когда-либо, поскольку моя цель — победить лучшего Хамзата из возможных», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.