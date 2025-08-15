Скидки
Бокс/ММА

Магомедрасул Гаснов победил Дмитрия Арышева техническим нокаутом, защитив титул ACA

Комментарии

30-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе россиянин Магомедрасул Гасанов победил 32-летнего соотечественника Дмитрия Арышева техническим нокаутом во втором раунде на турнире ACA 190. Таким образом, Гасанов успешно защитил свой пояс в четвёртый раз подряд. Их бой стал главным событием ивента, который прошёл сегодня, 15 августа, в Москве.

Напомним, Гасанов дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в мае 2014 года. В своём рекорде он имеет 22 победы и два поражения. В данный момент Магомедрасул идёт на серии из 17 побед подряд.

У Дмитрия Арышева, в свою очередь, прервалась серия из девяти побед подряд, которую он вёл с апреля 2021 года.

