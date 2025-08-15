Дю Плесси: я очень близок к званию величайшего средневеса

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил уверенность в том, что он близок к тому, чтобы его признали величайшим бойцом в истории среднего веса.

«Конечно, если мы говорим [о том, кто является величайшим в истории ММА] с точки зрения числа защит титула, то Андерсон Силва — величайший боец в истории. Но также надо учитывать то, в какое время он установил этот рекорд. Против кого дрались тогда эти парни?

Однако я не могу умалять достоинств ни одного из этих парней. Я просто говорю, что в нынешнюю эпоху ММА такое количество защит не всегда возможно провести. Мне ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем меня будут считать величайшим средневесом в истории. Но после этого боя я уже буду на вершине. Очень близок к этому статусу», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.