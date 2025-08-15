Дю Плесси собрал идеального бойца UFC, не упомянув ни одного россиянина

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси собрал идеального бойца североамериканской лиги в интервью порталу TNT Sports.
Идеальный боец, по мнению Дрикуса дю Плесси:
сила — Илия Топурия;
выносливость — Мераб Двалишвили;
удары ногами — Жозе Альдо;
бойцовский IQ — Дрикус дю Плесси;
борьба — Мераб Двалишвили;
крепость челюсти/способность держать удар — Дрикус дю Плесси;
навыки публичного выступления — Дрикус дю Плесси.
Дрикус последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником был американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.