«Я здесь не для того, чтобы выглядеть красивым». Дю Плесси — о критике своего стиля боя

Аудио-версия:
31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил на критику своего неординарного стиля ведения боя.

«Свой стиль ведения боя я бы описал как очень эффективный. Посмотрите на то, как дерутся русские, американцы, бразильцы, все представители этих великих боевых наций. Они очень похожи. Я считаю, что во мне вы видите первого бойца из Южной Африки на таком высоком уровне борьбы. Южноафриканский стиль боя означает идти вперёд на полной скорости.

Хотя многие смотрят на мой стиль свысока и говорят, что он ужасен. Я здесь не для того, чтобы выглядеть красивым. Моя цель — драться и побеждать любой ценой, пытаться убивать парня перед собой. Я могу драться как сумасшедший, поскольку так тренируюсь», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.

