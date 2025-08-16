Скидки
Бокс/ММА Новости

Бывший владелец UFC может приобрести популярный реслинг-промоушен — инсайдер

Бывший владелец UFC может приобрести популярный реслинг-промоушен — инсайдер
56-летний Флоренцо Фертитта, являющийся бывшим главным исполнительным директором Ultimate Fighting Championship (UFC), может приобрести популярный реслинг-промоушен Total Nonstop Action Wrestling (TNA), сообщил инсайдер и журналист Шон Росс Сапп.

«В реслинг-индустрии ходит масса неподтверждённых слухов, что Лоренцо Фертитта может купить TNA. Фертитта раньше владел UFC, прежде чем его продали TKO. Этот слух появился после того, как журналист Жон Альба сообщил, что TNA готова перенести трансляции с четверга на среду из-за предстоящих сделок по продаже телевизионных прав», — написал Росс Сапп в социальной сети Х.

Промоушен TNA был основан Джеффом и Джерри Джарреттами в 2002 году, первоначально он был известен как NWA: Total Nonstop Action (NWA-TNA). Легендарный Халк Хоганг, Курт Энгл и Стинг в своё время выступали и работали в этом промоушене.

