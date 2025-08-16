Хамзат Чимаев объяснил, почему перед боем с дю Плесси старается не выходить из дома

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев объяснил, почему перед боем с действующим чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси старается не выходить из дома. Их поединок станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Сейчас мне сложно выходить на улицу. Конечно, я люблю, когда люди подходят ко мне и просят сфотографироваться, но этот бой для меня является очень важным. Мне нужно быть готовым и не болеть, выйти на поединок здоровым и дать своим фанатам то, что они любят.

Поэтому я в основном нахожусь дома. Лучше быть дома и готовиться к поединку, расслабиться и поговорить с семьёй по телефону», — приводит слова Чимаева портал Sportskeeda.