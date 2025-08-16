Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 августа мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого в 7:00 по московскому времени выступят непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся обладателем титула дивизиона.

Посмотреть трансляцию спортивного мероприятия можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события.

В пятницу, 15 августа, бойцы прошли процедуру взвешивания. Представитель ЮАР показал на весах 83,91 кг, а его соперник Хамзат Чимаев — 83 кг. Отметим, что Борз запросил у организаторов ширму, но она ему не понадобилась.