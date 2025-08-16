Гонорары Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси за бой 17 августа 2025 года

В ночь с 16 на 17 августа мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого в 7:00 по московскому времени выступят непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся обладателем титула дивизиона.

По информации издания Sportskeeda, Хамзат получит за поединок с южноафриканским чемпионом рекордные для себя $ 1,8 млн, в то время как дю Плесси заработает за титульный бой $ 3 млн.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед. 31-летний Дрикус дю Плесси дебютировал в UFC в 2020 году. В UFC у него девять побед.