Байсангур Сусуркаев провёл финальную битву взглядов с Ноланом перед дебютным боем в UFC

Российский боец смешанных единоборств в среднем весе (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев устроил финальную битву взглядов с 27-летним американцем Эриком Ноланом (9-3) перед своим дебютным поединком в UFC. Первый бой под эгидой этого промоушена Сусуркаев проведёт в ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США, штат Иллинойс) в рамках турнира UFC 319.

Права на видео принадлежат UFC.

В ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

В главном событии UFC 319 выступающий под флагом ОАЭ Хамзат Чимаев встретится с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

