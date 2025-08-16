Скидки
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси чуть не устроили драку на финальной битве взглядов

В ночь с 15 на 16 августа мск в Чикаго (США, штат Иллинойс) состоялась финальная битва взглядов перед главным поединком турнира по смешанным единоборствам UFC 319 между выступающим под флагом ОАЭ Хамзатом Чимаевым и действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси из ЮАР. Само событие пройдёт в ночь с 16 на 17 августа мск.

Спортсмены едва не сцепились друг с другом прямо в ходе стердауна.

Права на видео принадлежат UFC.

Ранее состоялась церемония взвешивания Чимаева и дю Плесси, по итогам которой вес Хамзата составил ровно 83 кг, показатель бойца из ЮАР — 83,91 кг. Во время неё спортсмены также попытались устроить схватку немедленно.

