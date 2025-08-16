Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев: у дю Плесси остался один день, завтра он труп

Хамзат Чимаев: у дю Плесси остался один день, завтра он труп
Комментарии

Выступающий под флагом ОАЭ претендент на чемпионский титул UFC Хамзат Чимаев высказался после проведения финальной церемонии битвы взглядов перед титульным поединком с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 319. В ходе стердауна бойцы едва не устроили драку, не дожидаясь выхода в октагон.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я просто выйду и уничтожу этого парня. Один день, у него остался один день. Завтра он труп», — заявил Чимаев в ходе пресс-конференции после завершения церемонии.

Вечер смешанных единоборств UFC 319 с главным боем Чимаев — дю Плесси пройдёт в Чикаго (США, штат Иллинойс) в ночь с 16 на 17 августа мск.

Видео: Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя

Материалы по теме
Видео
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси чуть не устроили драку на финальной битве взглядов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android