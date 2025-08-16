Хамзат Чимаев: у дю Плесси остался один день, завтра он труп

Выступающий под флагом ОАЭ претендент на чемпионский титул UFC Хамзат Чимаев высказался после проведения финальной церемонии битвы взглядов перед титульным поединком с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 319. В ходе стердауна бойцы едва не устроили драку, не дожидаясь выхода в октагон.

«Я просто выйду и уничтожу этого парня. Один день, у него остался один день. Завтра он труп», — заявил Чимаев в ходе пресс-конференции после завершения церемонии.

Вечер смешанных единоборств UFC 319 с главным боем Чимаев — дю Плесси пройдёт в Чикаго (США, штат Иллинойс) в ночь с 16 на 17 августа мск.

Видео: Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя