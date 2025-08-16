Дрикус дю Плесси: Чимаев настоящий зверь, но я уложу его спать

Действующий чемпион UFC в весе до 84 кг Дрикус дю Плесси из ЮАР высказался после проведения финальной церемонии битвы взглядов перед титульным поединком с выступающим под флагом ОАЭ Хамзатом Чимаевым, который станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 319. В ходе стердауна бойцы едва не устроили драку, не дожидаясь выхода в октагон.

«Он настоящий зверь, как оппонент, но вот что я скажу — я уложу его спать, будь то сабмишен или нокаут. Я вынесу вашего парня», — сказал дю Плесси в ходе пресс-конференции после завершения церемонии.

Вечер смешанных единоборств UFC 319 с главным боем Чимаев — дю Плесси пройдёт в Чикаго (США, штат Иллинойс) в ночь с 16 на 17 августа мск.

Видео: Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси