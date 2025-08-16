Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Гасанова в титульном поединке ACA

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал успешную защиту чемпионского титула ACA в среднем весе соотечественником Магомедрасулом Гасановым.

«Поздравляю, брат! Лучший боец среднего веса в мире за пределами UFC», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

30-летний российский боец Магомедрасул Гасанов победил 32-летнего соотечественника Дмитрия Арышева техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира ACA 190 и защитил свой чемпионский титул в четвёртый раз подряд. Вечер смешанных единоборств ACA 190 прошёл 15 августа в Москве.

