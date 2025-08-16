Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев высказался о защите Магомедрасулом Гасановым чемпионского титула ACA

Ислам Махачев высказался о защите Магомедрасулом Гасановым чемпионского титула ACA
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на успешную защиту чемпионского титула ACA в среднем весе соотечественником Магомедрасулом Гасановым.

«Против лома нет приёма», — написал Махачев в социальных сетях, опубликовав скрин титульного боя Гасанова.

30-летний российский боец Магомедрасул Гасанов победил 32-летнего соотечественника Дмитрия Арышева техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира ACA 190 и защитил свой чемпионский титул в четвёртый раз подряд. Вечер смешанных единоборств ACA 190 прошёл 15 августа в Москве.

Видео: Махачев «усыпил» Зайнукова на тренировке

Материалы по теме
Магомедрасул Гасанов победил Дмитрия Арышева техническим нокаутом, защитив титул ACA
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Гасанова в титульном поединке ACA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android