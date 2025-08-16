Ислам Махачев высказался о защите Магомедрасулом Гасановым чемпионского титула ACA

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на успешную защиту чемпионского титула ACA в среднем весе соотечественником Магомедрасулом Гасановым.

«Против лома нет приёма», — написал Махачев в социальных сетях, опубликовав скрин титульного боя Гасанова.

30-летний российский боец Магомедрасул Гасанов победил 32-летнего соотечественника Дмитрия Арышева техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира ACA 190 и защитил свой чемпионский титул в четвёртый раз подряд. Вечер смешанных единоборств ACA 190 прошёл 15 августа в Москве.

Видео: Махачев «усыпил» Зайнукова на тренировке