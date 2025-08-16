Ренат Хавалов нокаутировал Вилсона Ндрегени на турнире PFL

В эти минуты в Шарлотте (Северная Каролина, США) проходит турнир PFL World Tournament 9. В предварительном карде российский боец Ренат Хавалов провёл поединок с албанцем Вилсоном Ндрегени. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

После этой победы на счету 27-летнего Хавалова стало 10 побед в ММА. Российский боец не потерпел ни одного поражения, выиграв все поединки, в которых принимал участие. Его 33-летний оппонент потерпел пятое поражение в карьере при восьми победах.

Напомним, в главном бою вечера выступят россиянин Гаджи Рабаданов и представитель Великобритании Альфи Дэвис.

