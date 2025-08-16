Скидки
01:00 Мск
Ренат Хавалов нокаутировал Вилсона Ндрегени на турнире PFL

В эти минуты в Шарлотте (Северная Каролина, США) проходит турнир PFL World Tournament 9. В предварительном карде российский боец Ренат Хавалов провёл поединок с албанцем Вилсоном Ндрегени. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

PFL 2025. PFL World Tournament 9: Finals, Шарлотт, США
Ренат Хавалов (W) — Вилсон Ндрегёни
16 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
Ренат Хавалов
Окончено
TKO
Вилсон Ндрегёни

После этой победы на счету 27-летнего Хавалова стало 10 побед в ММА. Российский боец не потерпел ни одного поражения, выиграв все поединки, в которых принимал участие. Его 33-летний оппонент потерпел пятое поражение в карьере при восьми победах.

Напомним, в главном бою вечера выступят россиянин Гаджи Рабаданов и представитель Великобритании Альфи Дэвис.

Хабиб Нурмагомедов провёл занятие по грэпплингу в США

Мейвезер — никто, Махачев уйдёт через полтора-два года. Хабиб поговорил с болельщиками
Мейвезер — никто, Махачев уйдёт через полтора-два года. Хабиб поговорил с болельщиками
