Хабиб и Ислам Махачев отреагировали на победу Хавалова нокаутом над албанцем
Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов а также действующий боец промоушена его соотечественник Ислам Махачев отреагировали на победу Рената Хавалова в бою с албанцем Вилсоном Ндрегени на турнире PFL 9 в США.
PFL 2025. PFL World Tournament 9: Finals, Шарлотт, США
Ренат Хавалов (W) — Вилсон Ндрегёни
16 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
Ренат Хавалов
Окончено
TKO
Вилсон Ндрегёни
«Этот парень один из лучших в мире. Запомните это имя», — написал в соцсетях Махачев.
«Аккуратно, чётко… Лучший», — отреагировал Хабиб.
Напомним, бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. После этой победы на счету 27-летнего Хавалова стало 10 побед в ММА. Российский боец не потерпел ни одного поражения, выиграв все поединки, в которых принимал участие.
