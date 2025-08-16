Хабиб и Ислам Махачев отреагировали на победу Хавалова нокаутом над албанцем

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов а также действующий боец промоушена его соотечественник Ислам Махачев отреагировали на победу Рената Хавалова в бою с албанцем Вилсоном Ндрегени на турнире PFL 9 в США.

«Этот парень один из лучших в мире. Запомните это имя», — написал в соцсетях Махачев.

«Аккуратно, чётко… Лучший», — отреагировал Хабиб.

Напомним, бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. После этой победы на счету 27-летнего Хавалова стало 10 побед в ММА. Российский боец не потерпел ни одного поражения, выиграв все поединки, в которых принимал участие.

Хабиб занимается вейкбордингом в открытом море