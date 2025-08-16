Гаджи Рабаданов проиграл Альфи Дэвису в главном бою PFL 9. Британец выиграл Гран-при

В ночь на 16 августа мск в Шарлотте (США) состоялся турнир PFL 9, в главном событии которого выступили россиянин Гаджи Рабаданов и представитель Великобритании Альфи Дэвис. Поединок проходил в лёгком весе.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой британца единогласным решением судей (48-47). Таким образом, Дэвис стал победителем Гран-при лёгкого веса PFL. До старта поединка Альфи был явным андердогом.

В общей сложности на счету Рабаданова в смешанных единоборствах теперь 26 побед, пять поражений и одна ничья. В активе спортсмена из Великобритании 20 побед, пять поражений и одна ничья.

