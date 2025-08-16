«Так и не понял, как судьи посчитали». Хабиб прокомментировал поражение Рабаданова в PFL

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение своего соотечественника Гаджи Рабаданова в финале Гран-при лёгкого веса PFL. Он проиграл единогласным решением судей британцу Альфи Дэвису.

«Так и не понял, как судьи посчитали. Выше голову, младший», — написал Хабиб в одной из социальных сетей. Напомним, все судьи поставили 48-47 в пользу Альфи.

В общей сложности на счету Рабаданова в смешанных единоборствах теперь 26 побед, пять поражений и одна ничья. В активе спортсмена из Великобритании 20 побед, пять поражений и одна ничья.

