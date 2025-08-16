Стартовал 34-й чемпионат России по боксу с призовым фондом в 134 млн рублей

34-й чемпионат России по боксу среди мужчин стартовал в Екатеринбурге в пятницу, 15 августа. Чемпионат посвящён памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы. Церемония открытия прошла во Дворце игровых видов спорта и была посвящена истории отечественного бокса, которому в этом году исполнилось 130 лет.

«В честь 130-летия отечественного бокса мы хотим ещё больше замотивировать участников чемпионата России. Общий призовой фонд составит 130 млн руб. Лучший боксёр и лучший болельщик получат автомобили от компании «Рольф». 13 лучших судей получат по миллиону рублей. Мы всё делаем для наших спортсменов», – заявил в приветственной речи Умар Кремлёв.