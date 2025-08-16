Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стартовал 34-й чемпионат России по боксу с призовым фондом в 134 млн рублей

Стартовал 34-й чемпионат России по боксу с призовым фондом в 134 млн рублей
Комментарии

34-й чемпионат России по боксу среди мужчин стартовал в Екатеринбурге в пятницу, 15 августа. Чемпионат посвящён памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы. Церемония открытия прошла во Дворце игровых видов спорта и была посвящена истории отечественного бокса, которому в этом году исполнилось 130 лет.

«В честь 130-летия отечественного бокса мы хотим ещё больше замотивировать участников чемпионата России. Общий призовой фонд составит 130 млн руб. Лучший боксёр и лучший болельщик получат автомобили от компании «Рольф». 13 лучших судей получат по миллиону рублей. Мы всё делаем для наших спортсменов», – заявил в приветственной речи Умар Кремлёв.

Материалы по теме
Отказался от Бетербиева и может лишиться поясов. Что ждёт Бивола
Отказался от Бетербиева и может лишиться поясов. Что ждёт Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android