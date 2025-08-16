UFC 319: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом предстоящего мероприятия, в главном бою которого за титул в весе до 84 кг сразятся действующий Дрикус дю Плесси и российский непобеждённый атлет Хамзат Чимаев.

Полный кард турнира UFC 319:

Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев;

Лерон Мёрфи – Аарон Пико;

Джефф Нил – Карлос Пратес;

Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;

Тим Эллиотт – Кай Асакура;

Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;

Джессика Андраде – Лупита Годинес;

Чейз Хупер – Александр Эрнандес;

Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;

Карин Силва – Джей-Джей Олдрич.