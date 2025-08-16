Хамзат Чимаев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 16 на 17 августа мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого в 7:00 по московскому времени выступят непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся обладателем титула дивизиона.

Имя: Хамзат Чимаев

Дата рождения: 1 мая 1994 года

Место рождения: Гвардейское, Чечня, Россия

Рост: 188 см

Размах рук: 191 см

Рекорд: 14-0

Весовая категория: средняя

Место в дивизионе: третье

Команда: Ахмат ММА

Прозвище: Борз.

Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.