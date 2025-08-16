«Профессиональная спортивная блондинка». Рузибоев — о Баттле, из-за которого отменился бой

31-летний узбекский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории Нурсултон Рузибоев раскритиковал американского бойца Брайана Баттла, из-за которого их бой на UFC 319 был отменён.

«Вместо того, чтобы слишком много болтать, тебе нужно сначала сделать вес. Это профессиональная спортивная блондинка», — написал Рузибоев в социальных сетях.

Причина отмены их поединка заключается в том, что американский атлет не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Отметим, что бой между Рузибоевым и Баттлом стал третьим, который был исключён с карда турнира UFC 319 за последние несколько дней.