Главная Бокс/ММА Новости

«Профессиональная спортивная блондинка». Рузибоев — о Баттле, из-за которого отменился бой

«Профессиональная спортивная блондинка». Рузибоев — о Баттле, из-за которого отменился бой
31-летний узбекский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории Нурсултон Рузибоев раскритиковал американского бойца Брайана Баттла, из-за которого их бой на UFC 319 был отменён.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Брайан Баттл — Нурсултон Рузибоев
17 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Брайан Баттл
Не началось
Нурсултон Рузибоев

«Вместо того, чтобы слишком много болтать, тебе нужно сначала сделать вес. Это профессиональная спортивная блондинка», — написал Рузибоев в социальных сетях.

Причина отмены их поединка заключается в том, что американский атлет не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Отметим, что бой между Рузибоевым и Баттлом стал третьим, который был исключён с карда турнира UFC 319 за последние несколько дней.

