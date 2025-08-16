Дрикус дю Плесси: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 16 на 17 августа мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого в 7:00 по московскому времени выступят непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся обладателем титула дивизиона.

Имя: Дрикус дю Плесси

Дата рождения: 14 января 1994 года

Место рождения: Велком, Фри-Стейт, ЮАР

Рост: 185 см

Размах рук: 193 см

Рекорд: 23-2

Весовая категория: средняя

Место в дивизионе: чемпион

Команда: Team CIT

Прозвище: Stillknocks.

На счету южноафриканца девять побед в промоушене Даны Уайта. Он выходил победителем в боях с такими звёздами, как Шон Стрикленд, Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер.