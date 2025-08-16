Скидки
Дрикус дю Плесси: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 16 на 17 августа мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого в 7:00 по московскому времени выступят непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся обладателем титула дивизиона.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Имя: Дрикус дю Плесси
Дата рождения: 14 января 1994 года
Место рождения: Велком, Фри-Стейт, ЮАР
Рост: 185 см
Размах рук: 193 см
Рекорд: 23-2
Весовая категория: средняя
Место в дивизионе: чемпион
Команда: Team CIT
Прозвище: Stillknocks.

На счету южноафриканца девять побед в промоушене Даны Уайта. Он выходил победителем в боях с такими звёздами, как Шон Стрикленд, Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер.

