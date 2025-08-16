Комментатор UFC: чтобы остановить Топурию прямо сейчас, отправил бы Махачева

Популярный комментатор смешанных единоборств Джон Аник, известный по работе в промоушене UFC, высказался о потенциальном поединке 28-летнего непобеждённого чемпиона в лёгком весе Илии Топурии и звёздного россиянина Ислама Махачева.

«Я действительно думаю, что мы ещё увидим Ислама Махачева в лёгком весе. Это матч мечты. Что касается того, как всё обернется, то, если бы мне пришлось послать кого-нибудь, возможно, из двух дивизионов, чтобы остановить Илию Топурию прямо сейчас, я бы отправил Ислама Махачева», — сказал Аник на пресс-конференции в Чикаго.

Ранее испано-грузинский боец заявил о желании стать чемпионом по боксу.