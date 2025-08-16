Под какую песню выходит Хамзат Чимаев: музыка, трек

В ночь с 16 на 17 августа мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого в 7:00 по московскому времени выступят непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся обладателем титула дивизиона.

Российский боец на предыдущие свои поединки выходил в октагон под песню Тимура Муцураева «В ту ночь, когда рождались волки», поскольку прозвище Хамзата Борз, что с чеченского и переводится как «волк».

На момент публикации новости официального подтверждения от команды Чимаева по поводу того, какая музыкальная композиция будет использоваться для выхода на бой с дю Плесси, нет.