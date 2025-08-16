«Дрикус — непредсказуемый парень». Молдавский дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси

Российский боец PFL Валентин Молдавский поделился прогнозом на предстоящий поединок за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Думаю, что в этом поединке – 50 на 50. Чимаев, конечно, борется классно. Но дю Плесси – непредсказуемый парень. И физухи у него более чем достаточно, чтобы не давать себя перевести. Хамзат будет наиболее опасен в первом раунде. А потом преимущество будет больше за дю Плесси», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.