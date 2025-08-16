Скидки
«Дрикус — непредсказуемый парень». Молдавский дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси

«Дрикус — непредсказуемый парень». Молдавский дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси
Российский боец PFL Валентин Молдавский поделился прогнозом на предстоящий поединок за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Думаю, что в этом поединке – 50 на 50. Чимаев, конечно, борется классно. Но дю Плесси – непредсказуемый парень. И физухи у него более чем достаточно, чтобы не давать себя перевести. Хамзат будет наиболее опасен в первом раунде. А потом преимущество будет больше за дю Плесси», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

