Порье: Чимаев — суровое испытание для дю Плесси

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, завершивший свою карьеру после турнира UFC 318, сделал прогноз на поединок за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между чемпионом Дрикусом дю Плесси и непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Каждый боец уникален. Некоторые используют всё своё топливо, чтобы понравиться толпе, других вообще не беспокоит то, что о них говорят. Каждый делает то, что хочет. Хамзат Чимаев создал вокруг себя атмосферу, внушающую, что он яростный парень, который ломает своих соперников и способен нокаутировать любого. Так что Чимаев определённо станет для дю Плесси суровым испытанием. Остаётся только узнать, сможет ли он уронить Дрикуса и хватит ли ему сил на весь бой. Но это всё мы увидим со звуком гонга», — сказал Порье в эфире ESPN.

Поединок дю Плесси и Чимаева состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). Порье выступает на этом мероприятии в роли аналитика.