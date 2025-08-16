Скидки
Порье: Чимаев — суровое испытание для дю Плесси

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, завершивший свою карьеру после турнира UFC 318, сделал прогноз на поединок за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между чемпионом Дрикусом дю Плесси и непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Каждый боец уникален. Некоторые используют всё своё топливо, чтобы понравиться толпе, других вообще не беспокоит то, что о них говорят. Каждый делает то, что хочет. Хамзат Чимаев создал вокруг себя атмосферу, внушающую, что он яростный парень, который ломает своих соперников и способен нокаутировать любого. Так что Чимаев определённо станет для дю Плесси суровым испытанием. Остаётся только узнать, сможет ли он уронить Дрикуса и хватит ли ему сил на весь бой. Но это всё мы увидим со звуком гонга», — сказал Порье в эфире ESPN.

Поединок дю Плесси и Чимаева состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). Порье выступает на этом мероприятии в роли аналитика.

