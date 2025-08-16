Скидки
Сехудо: UFC в ближайшие 10-15 лет станет крупнейшим видом спорта в мире

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что смешанные единоборства в ближайшие 10-15 лет станут крупнейшим видом спорта во всём мире.

«На данный момент я думаю, что UFC, вид смешанных единоборств, станет крупнейшим видом спорта в мире в ближайшие 10-15 лет — больше, чем футбол, NFL, футбол во всём мире, — потому что это не команда, а отдельные личности. Это больше всего похоже на войну, на боевые действия, и как вам может не нравиться спорт, в основе которого лежит не командная атмосфера, а поддержка целой страны?» — приводит слова Сехудо издание TMZ.

Свой последний поединок американец провёл в феврале 2025 года, проиграв судейским решением китайцу Сонг Ядонгу.

