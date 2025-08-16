Шлеменко и Ковалёв проведут реванш. Известна дата боя

41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко и 27-летний представитель Беларуси Владислав «Белаз» Ковалёв проведут реванш 12 сентября на турнире RCC, о чём сообщила пресс-служба мероприятия.

Первый поединок между двумя атлетами состоялся 31 мая в Екатеринбурге на масштабном турнире по смешанным единоборствам RCC 22. Их поединок стал главным событием мероприятия и завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

На турнире RCC 21 в декабре Шлеменко победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.