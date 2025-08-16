Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко и Ковалёв проведут реванш. Известна дата боя

Шлеменко и Ковалёв проведут реванш. Известна дата боя
Комментарии

41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко и 27-летний представитель Беларуси Владислав «Белаз» Ковалёв проведут реванш 12 сентября на турнире RCC, о чём сообщила пресс-служба мероприятия.

Первый поединок между двумя атлетами состоялся 31 мая в Екатеринбурге на масштабном турнире по смешанным единоборствам RCC 22. Их поединок стал главным событием мероприятия и завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

Прочие бои 2025. RCC
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (W)
31 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Владислав Ковалёв

На турнире RCC 21 в декабре Шлеменко победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.

Материалы по теме
RCC Fair Fight: что с боем Халва и Супермена? Битва Штыркова и Петросяна перенесена. LIVE
Live
RCC Fair Fight: что с боем Халва и Супермена? Битва Штыркова и Петросяна перенесена. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android