Порье: парни из ММА всегда уходят в бокс. Дайте Джервонте Дэвису сразиться с О'Мэлли в ММА

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, завершивший свою карьеру после турнира UFC 318, заявил, что хочет увидеть бой 30-летнего непобеждённого чемпиона мира по версии WBA-super в лёгком весе Джервонты Дэвиса и звёздного представителя UFC Шона О'Мэлли.

«Парни из ММА всегда переходят в бокс. Я бы хотел, чтобы некоторые боксёры пришли в ММА. Поставьте в октагон Джервонту Дэвиса и Шугу Шона, дайте им сделать пару ударов ногами и посмотрите, что из этого выйдет», — сказал Порье в эфире ESPN.

Танк провёл более 30 боёв в боксе и не потерпел ни одного поражения, он известен своими нокаутирующими ударами и выступлениями в нескольких весовых категориях.