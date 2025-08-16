Роуч — о реванше с Дэвисом: похоже, не состоится

29-летний американский боксёр-профессионал, обладатель титула WBA в суперлёгком весе с 2023 года Ламант Роуч высказался о реванше с непобеждённым Джервонтой Дэвисом после их ничейного результата в марте 2025-го.

«Ну, во-первых, реванш, похоже, не состоится. Это просто для того, чтобы все знали и были откровенны со всеми, потому что это единственный вопрос, который я получаю по 10 раз в день, а может, и чаще. Вот что это такое, и вот как это выглядит, опять же, мы ничего не слышали от команды [Дэвиса] конкретно о поединке. Что касается моего будущего, то оно есть, мы движемся дальше, мы не можем позволить себе сидеть сложа руки, но недавно появились новости о том, что с него сняли обвинения во Флориде.

Это не значит, что мы собираемся ждать много, так как мы не «дойная корова». Моё тело прекрасно себя чувствует при весе в 135 фунтов, с дополнительными пятью фунтами, которые мне не нужно сбрасывать. Честно говоря, я чувствую, что становлюсь лучше. Мне должно быть предложено много денег, чтобы вернуться и защитить свой пояс в 130 фунтах, но сейчас это маловероятно. Мы собираемся провести бой до конца года.

Мы выполняем свою работу с точки зрения бизнеса. В этом году мы будем бороться, будь то за то, чтобы оставаться занятыми, или за то, чтобы найти крупный бой. Неважно, где он пройдёт», — приводит слова Роуча издание Boxing Scene.